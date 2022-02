Berlinale 2022. "Good luck to You, Leo Grande", czyli oda do przyjemności [RECENZJA]

"Good luck to You, Leo Grande" to kameralne kino pełne czułości i lekkości. Sophie Hyde pokazuje, że o ciele powinno się rozmawiać w każdym wieku, a seks to zdrowie fizyczne i psychiczne. Ten film to opowieść o akceptacji, dojrzewaniu bohaterów i nabieraniu do siebie dystansu. Dostarcza ciepła, które przyjemnie rozgrzewa serce i na długo nie pozwala o sobie zapomnieć.