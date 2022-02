Berlinale 2022. Polacy wypadli z łask. Co się stało?

W tym roku festiwal otworzy film "Peter von Kant" Françoisa Ozona. Produkcja zawalczy o najważniejszą nagrodę, a obok niej będziemy mogli oglądać również m.in. "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" Nicolette Krebitz, "Alcarràs" Carli Simón, "Both Sides of the Blade" Claire Denis, "Rimini" Ulricha Seidla, "Call Jane" Phyllis Nagy, "A Piece of Sky" Michaela Kocha i "Everything Will Be Ok" Rithy Panha. Konkurs Główny oceni jury pod przewodnictwem M. Night Shyamalana. Wśród konkursowych filmów znalazło się siedem wyreżyserowanych przez kobiety, a jedenaścioro twórców gości na berlińskim festiwalu po raz kolejny.