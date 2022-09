"Bodies Bodies Bodies": Trup ściele się tu gęsto. Berek w ciemnościach staje się piekłem

"Bodies Bodies Bodies" przez cały czas bawi się pytaniem, kto z owej grupy może zabijać niedawnych przyjaciół, ale jest to jedynie pretekst do impulsywnego dialogu, do wykrzyczenia duszonych od dawna emocji, do wytknięcia innych palcem. Częstokroć są to, zgodnie z przyjętym założeniem, tak zwane problemy pierwszego świata - przykładowo, jednej z koleżanek nie podoba się podcast drugiej, o co tamta się złości - przynajmniej pozornie.