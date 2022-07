"Pleasure": Kariera w branży porno. Tak wyglądają realia pracy aktorów

"Business or pleasure?" – pyta na samym początku bohaterkę filmu "Pleasure" urzędnik graniczny na lotnisku w Los Angeles. 19-latka bez chwili zastanowienia mówi to drugie. Dzieło szwedzkiej reżyserki w sposób bezkompromisowy pokazuje widzom to, co nie mieści się w kadrze filmu z YouPorna. Takiej ilości golizny nie było w kinie od dłuższego czasu.