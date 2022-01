"Zaułek koszmarów". Nie da się tego wyrzucić z pamięci. Przerażający film

Trzeba jednak się cieszyć, że ktoś w Hollywood dał 60 milionów dolarów na czarny kryminał o złych ludziach – pełno w "Zaułku koszmarów" naciągaczy, kłamców i morderców. Choć nie dowiadujemy się z filmu niczego nowego o mrocznej stronie ludzkiej natury, to jednak działa on jako dobre przypomnienie, że ludzie są zdolni do przeróżnych podłości. Warto już wysiedzieć w kinie, by zobaczyć, jak brutalnie ironiczne jest zakończenie tej historii.