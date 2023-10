"Bóg i wojownicy lunaparków". Słynny ojciec i syn po dwóch stronach barykady. Poróżniła ich religia

30 lat później to syn chce zabrać ojca w podróż. Pokazać mu miejsca, w których dochodzi do nawróceń i uzdrowień, wierząc, że w zetknięciu z prawdziwymi świadectwami wiary senior zmieni zdanie. Nic bardziej mylnego. Ich wspólna wędrówka to emocjonalny rollercoaster, pełen krzyku, wyzwisk i łez.