Bruce Willis dementuje. Nie sprzedał "praw do swojej twarzy"

Wszystko zaczęło się od publikacji zagranicznych mediów, np. brytyjskiego "The Telegraph", które donosiły o umowie podpisanej przez Willisa z rosyjską firmą Deepcake. 67-latek miał być w ten sposób pierwszym hollywoodzkim gwiazdorem, który sprzedał prawa do swojego wizerunku do wykorzystania w technologii deepfake.