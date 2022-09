Bruce Willis sprzedał swoją twarz. Wiedział, co robi?

Deepcake już zaczęła korzystać z praw do wizerunku Willisa umieszczając na swojej stronie internetowej kilka reklam z cyfrowym aktorem. Dziennikarze itv.com dostrzegli również rosyjską reklamę telefonu, w której Bruce Willis "wystąpił" jeszcze przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę. A to oznacza, że gwiazdor mógł podpisać umowę z firmą Deepcake w okresie, w którym nie był do końca świadomy swoich decyzji.