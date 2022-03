Bruce Willis kończy karierę. Córka aktora podała smutną przyczynę

Bruce Willis w ubiegłym sezonie wystąpił, a może raczej pojawił się, w aż ośmiu produkcjach: "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem" i "Survive the Game". Czasami "przemknął" jedynie przez kilka scen i był widoczny na ekranie przez parę minut.