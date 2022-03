Bruce Willis to ikona. Zasłużył na epicki koniec kariery

Koniec lat 90. to "Szósty zmysł", kolejna świetna produkcja z Bruce'em Willisem w roli terapeuty próbującego pomoc kilkuletniemu chłopcu obdarzonemu zdolnością widzenia zmarłych. Ten bodaj najlepszy film w dorobku Shyamalana to połączenie filmu psychologicznego z horrorem, który bawi się narracją i jednym twistem wywraca całą historię do góry nogami. Gdy Bruce Willis opowiadał w wywiadach o tworzeniu swojej postaci, mówił, że było to wyjątkowo trudne zadanie – musiał bowiem zapomnieć o kluczowej kwestii, która w filmie ujawniona jest dopiero pod koniec: że jego bohater nie żyje. Wyszło świetnie, bo prawdopodobnie niewiele osób przewidziało taki zwrot akcji. Ale kreacja Willisa nie ogranicza się do oszukiwania widzów. Aktor stworzył empatyczną, inteligentną postać, która sama musi poradzić sobie z życiową traumą. A relacja, jaką tworzy z małym pacjentem momentami chwyta za gardło.