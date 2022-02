Celebryckie zabawy w Boga. Czy są jeszcze jakieś granice?

Kiedy jednak Karol Paciorek pyta "Gdybyś miał wpływ na to jak umrzesz, wolałbyś spłonąć czy utonąć?", mimika i ton głosu Krystiana Pesty świadczą o tym, że aktor zaczyna się stresować. Po chwili namysłu mówi: "W pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że utonąć, dlatego że woda to jest mój żywioł (…). Ale sobie myślę, że śmierć przez utonięcie to jest coś tragicznego. To jakieś niebywałe męki. Co nie oznacza, że śmierć przez spalenie nie jest męką. Ale chyba mimo wszystko jest szybsza. Przez to ostatecznie skłaniam się na ogień. Nie wyobrażam sobie tak długiego cierpienia".