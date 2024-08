"Cleopatra": to nie miało prawa się udać. Wielki film klapą stulecia

Początkowo projekt, za który odpowiadał producent Walter Wanger i wytwórnia Twentieth Century Fox, zapowiadał się niezwykle obiecująco. Elizabeth Taylor została obsadzona w roli tytułowej, a scenariusz filmu, oparty na książce "The Life and Times of Cleopatra", Carlo Marii Franzero, miał opowiedzieć dramatyczne losy słynnej królowej Egiptu. Wkrótce jednak produkcja napotkała na poważne problemy - od zmiany reżysera po konieczność przebudowy gigantycznych dekoracji. Koszty zaczęły szybko rosnąć, przekształcając ambitny projekt w finansową czarną dziurę.