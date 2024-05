Disney ogranicza liczbę filmów i seriali. Będzie mniej Marvela i "Star Wars"

Prezes wytwórni Bob Iger zapowiedział, że w najbliższym czasie Marvel Studios ograniczy się do kręcenia 2-3 filmów o komiksowych superbohaterach rocznie i maksymalnie dwóch tematycznych serialach dla Disney+. Oznacza to, że firma chce wrócić do początku z lat 2013-2015, kiedy Marvel Studios wypuszczało dwa filmy rocznie. I zarabiało krocie.