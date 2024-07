"Dobrze jest odróżniać Chrystusa od Bachusa" - Materna chwali widowisko na rozpoczęcie igrzysk

Nie należę do tej grupy, która uważa, że to Polacy nauczyli Francuzów jeść widelcem, było raczej odwrotnie. I to widowisko pozwalało się przekonać o tym, jak wiele świat zawdzięcza Francji. Paryż to wyjątkowe miejsce na mapie świata i światowej kultury. To był znakomity pomysł, żeby przy okazji tego wydarzenia pokazać, jak piękne jest to miasto i jak wiele jest w nim miejsc ikonicznych dla światowego dziedzictwa: Luwr, wieża Eiffla i wiele innych. To się świetnie sprawdziło. Bardzo mnie to zachwyciło, choć jednocześnie mam pretensje do obu polskich stacji, które transmitowały tę imprezę.