Przemysław Babiarz zawieszony przez władze TVP. Ekspert komentuje: "Strzał do własnej bramki"

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział Babiarz, odnosząc się do utworu "Imagine" Johna Lennona, który był jednym z punktów piątkowej ceremonii. Na reakcję władz TVP nie trzeba było długo czekać. W sobotę podano informację, że los dziennikarza w stacji jest już przesądzony. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.