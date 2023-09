Dogman. Z psem za pan brat [RECENZJA]

Oderwany od rzeczywistości wyrzutek społeczny, który emocjonalne braki rekompensuje wymierzaniem nie tyle sprawiedliwości, co ponowną dystrybucją dóbr, wprowadza do swojego życia nową filozofię. Przy pomocy sprytnych i sprawnych psiaków okrada bogatych ludzi i walczy o słabszych. Niczym ostatni sprawiedliwy naraża się potężnym ludziom z miasta. Moralnie usprawiedliwiony staje do walki, by ocalić siebie i swoje ideały.