Ferrari jest na skraju bankructwa. Stawia wszystko na jedną kartę [RECENZJA]

"Ferrari" nie jest filmem o wyścigach, choć to one są najbardziej widowiskowe. Czerwone samochody niczym rakiety przecinają włoskie powietrze, ustanawiając nowe rekordy prędkości. Choć Ferrari nie należy do najbardziej niezawodnych pojazdów, a liczne usterki, wytrącają go z pierwszej ligi, wciąż niesamowicie prezentuje się na drogach.