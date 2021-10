"Eternals" to okrutne rozczarowanie. Miało być epicko, wyszło bezbarwnie [RECENZJA]

Owszem, Zhao ma na koncie trzy znakomicie przyjęte filmy (zwłaszcza "Jeźdźca" i "Nomadland"), ale przecież nikt z Disneya nie stwierdził nagle: "Wiecie co? Niech nakręci film po swojemu". Marvel Cinematic Universe to jest maszyna do robienia pieniędzy, więc nie zarzyna się nagle kury znoszącej złote jajka tylko po to, by, powiedzmy, zwrócić uwagę Akademii Filmowej. Albo zadowolić krytyków. Zwiększenie ilości sentymentalnych scen to jedynie nieskuteczna zasłona dymna.