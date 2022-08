Doktor Strange w multiwersum obłędu – recenzja Blu-ray od Galapagos

No dobrze, ale zostawmy to. "Doktor Strange w multiwersum obłędu" mimo mało przekonujących motywacji bohaterów ma w zanadrzu kilka niespodzianek. Świetnie nakręcone sceny akcji, plastyczne i bardzo pomysłowego przedstawienie tytułowych światów, nową bohaterkę graną przez uroczą Xochitl Gomez, lekko zwariowany humor i coś, na co czekałem najbardziej – skręt w stronę kina grozy.