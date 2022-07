King's Man: Pierwsza misja - recenzja Blu-ray od Galapagos

Do tego 15-minutowy materiał poświęcony przygotowaniom i kręceniu wspomnianej scenie niemego pojedynku na noże i młotki oraz zupełnie nieoczywista rzecz: minidokument naświetlający ideę stojącą za powołaniem The Royal British Legion. To organizacja charytatywna zapewniająca wsparcie finansowe, społeczne i emocjonalne członkom i weteranom Brytyjskich Sił Zbrojnych.