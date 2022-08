Fantastyczne zwierzęta Tajemnice Dumbledore'a - recenzja Blu-ray od Galapagos

Oglądając "Fantastyczne zwierzęta Tajemnice Dumbledore'a" nie opuszczało mnie uczucie, że to rzecz dla najbardziej hardkorowych fanów uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. Nie będę ukrywał, że momentami czułem się lekko zagubiony - od premiery "Zbrodni Grinwalda" minęły przecież cztery lata, a do filmów o "Harrym Potterze" nie wracałem od dłuższego czasu (podobnie jak do książek).