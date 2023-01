Dopiero teraz nabrał wiatru w żagle. Rekordowa widownia w polskich kinach

Druga część "Avatara" po 24 dniach wyświetlania ma na koncie 2,39 mln widzów. Do rekordowego wyniku brakuje więc 1,29 mln osób. Dużo? Nie dla filmu Jamesa Camerona. Wystarczy powiedzieć, że podczas czwartego weekendu wyświetlania obejrzało go jeszcze 352,5 tys. widzów po 32 proc. wzroście frekwencji w stosunku do poprzedniego weekendu. To absolutnie fenomenalne i rekordowe osiągnięcie.