Nie żyje Earl Boen. Kultowy bohater "Terminatora"

Earl Boen urodził się 8 sierpnia 1941 roku w Nowym Jorku. Przez wiele lat występował na deskach teatrów w Pittsburghu i Los Angeles. Do jego najwybitniejszych kreacji należała rola arcybiskupa Canterbury w sztuce "Oto jest głowa zdrajcy" (1978-1979). Co ciekawe, w późniejszych latach swojej kariery Boen angażowany był głównie właśnie do roli duchownych.