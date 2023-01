"Avatar" pokonany. Sensacja w amerykańskich kinach

W sumie w amerykańskich kinach film Jamesa Camerona zarobił już 516,8 mln dolarów. Na razie sprzedaje się lepiej (o ok. 10 proc.) niż największy za oceanem kinowy przebój ubiegłego roku "Top Gun: Maverick", który w sumie zarobił w Stanach 718,7 mln dolarów. Natomiast na rynku zewnętrznym nie ma sobie równych. "Avatar: Istota wody" poza Ameryką zarobił już blisko 1,2 miliarda dolarów. Już teraz jest to jeden z najlepszych wyników w historii, a przecież film Camerona we wszystkich krajach wciąż cieszy się ogromną popularnością i znacznie poprawi jeszcze ten wynik.