Dwie petardy w kinach. Największe przeboje 2023 r. Posypią się Oscary

Przypomnijmy, że film Christophera Nolana opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, naukowca nazywanego w podręcznikach ojcem bomby atomowej. Owszem, był on dyrektorem Projektu Manhattan, jednak jego historia pełna jest "zwrotów akcji". Po II wojnie światowej Oppenheimer był też głównym doradcą nowo utworzonej Komisji Energii Atomowej i używał swojej pozycji do walki na rzecz międzynarodowej kontroli energii atomowej oraz zapobiegania wyścigowi zbrojeń atomowych z ZSRR. Z powodu jego poglądów pozbawiono go dostępu do tajnych dokumentów państwowych w trakcie publicznego, politycznego procesu w 1954 r. Zrehabilitowany został dopiero kilkanaście lat później przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego.