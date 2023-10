Emily Watson: "Nie dostaje się już tylu propozycji ról w filmach, co wcześniej"

To akurat kwestia szczęścia. Kiedy osiągnęłam wiek, w którym nie dostaje się już tylu propozycji ról w filmach, co wcześniej, a do tego kino zaczęło przeżywać coś na kształt uwiądu, w telewizji akurat doszło do rewolucji jakościowej. Nagle producenci uświadomili sobie, że kobiety po czterdziestce, istnieją i oglądają seriale. A do tego lubią seks i tego typu rzeczy. Cieszę się, że ten renesans telewizji nastąpił właśnie wtedy. Skorzystałam na tym bardzo, no i mogłam wystąpić w paru interesujących produkcjach.