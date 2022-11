Helena Bonham Carter mówi o "polowaniu na czarownice". Broni Johnny'ego Deppa i J.K.Rowling

- Ona ma prawo mieć swoje zdanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że cierpiała z powodu strasznych nadużyć. Każdy z nas ma własne traumy, na podstawie których wygłasza swoje opinie. Musimy uszanować to, że ludzie nie są tacy sami, pochodzą z różnych środowisk, mają za sobą różne bolesne doświadczenia. Nie wszyscy muszą się we wszystkim zgadzać. To byłoby szalone i zwyczajnie nudne - oznajmiła.