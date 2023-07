Kiedyś fascynowała mężczyzn. Dziś mieszka w samochodzie?

"Jej rola pozostaje przeraźliwie histeryczna. Znając jednak przeszłość i sposób, w jaki Stanley Kubrick ją traktował, uważam, że popełniliśmy błąd, przyznając jej nominację. Wiemy, że Kubrick doprowadzał ją na planie zdjęciowym na skraj szaleństwa z powodu swojego despotycznego i ordynarnego zachowania. Właściwie zmusił ją do takiego występu i to on ponosi pełną odpowiedzialność" – napisali członkowie Golden Raspberry Award.