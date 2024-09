Festiwal w Wenecji 2024. Pedro Almodovar ze Złotym Lwem

Aktorskie kreacje, które zasługują na uwagę to Nicole Kidman w niesamowcie przeciętnym "Babygirl", Jude Law i Nicholas Hoult w świetnie skonstruowanym "The Order" czy Fernanda Torres ("I’m still here"). Trzeba zresztą przyznać, że po tym festiwalu w głowie pozostaną moce postaci, a niekoniecznie dobre kino. Na próżno też szukać nurtów i tematów, które zajmują twórców. Sporo miejsca zajmował marazm codzienności ("Leurs Enfants Après Eux", "Vermiglio", "Harvest", "Youth – Homecoming") czy miłość ("Love", "Trois Amies"), ale też gangsterskie rozgrywki - "Sicilian Letters" z Tonim Servillo i rozprawiające o tożsamości "Kill the Jockey".