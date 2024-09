Craig o scenie gejowskiego seksu. Zdradził kulisy

Daniel Craig i Luca Guandagino to wybuchowe połączenie, które może przynieść kilka Oscarów. Ich nowy film zbiera fantastyczne recenzje, a na premierowym pokazie na festiwalu w Wenecji twórców oklaskiwano przez 11 minut. Już teraz można mówić o sukcesie, a film dopiero za jakiś czas wejdzie do kin. To historia o odkrywaniu swojej seksualności, w której nie brakuje bardzo intymnych scen.