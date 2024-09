"Joker: Folie à deux" podzieli widzów. Lady Gaga uwodzi Jokera [RECENZJA]

Fabuła filmu "Joker: Folie à deux" była owiana wielką tajemnicą. Sam reżyser skutecznie podgrzewał gorącą atmosferę wokół jego produkcji, uchylając tylko rąbka tajemnicy. Dołączenie Lady Gagi do obsady wzbudziło mieszane uczucia, a sugestia, że film będzie musicalem przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. W ten sposób ten obraz jest czymś innym, niż to czego można się spodziewać. To muzyczne opowiadanie o psychotycznych widach. Urojonych chwilach szczęścia w beznadziejnej sytuacji bez wyjścia.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trafił do więzienia za zabójstwo pięciu osób. Teraz czeka go proces. Jego adwokatka, która próbuje udowodnić jego niepoczytalność w chwili dokonywania zbrodni, ma wielkie nadzieje na powodzenie przed ławą przysięgłych. Wystarczy tylko udowodnić, że Arthur i Joker to dwie zupełnie różne osoby uwięzione w jednym ciele, a rozdwojenie jaźni to mechanizm obronny na wszystkie traumy z dzieciństwa. Czy Fleck będzie ją popierał w tych działaniach? W końcu to tylko jeden z elementów jego życia za kratami, gdzie poznaje czarującą Lee (Lady Gaga). Między tą dwójką iskrzy od pierwszego spojrzenia, a przed Arthurem otwiera się nowa perspektywa - szczęśliwa miłość. Razem z Lee podzielą to samo urojenie (Folie à deux - stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna traktować bezkrytycznie paranoiczne myśli chorego) o możliwej wspólnej przyszłości jako rodzina.

"Joker: Folie à deux" rozpoczyna się krótką animacją, w której wspominane są wydarzenia z pierwszej odsłony, gdy Joker podczas wizyty w studio Murray Show dokonał morderstwa. Na ekranie widzimy śmieszno-gorzki taniec dwóch bohaterów: Arthura i Jokera, którzy walczą ze sobą, finalnie scalając się w jedną postać. Philips mocno zaznacza temat swojej filmowej opowieści i przez większość filmu prowadzi rozważania o podwójnej naturze swojego bohatera. Arthur to pozbawiony charyzmy chłopiec uwięziony w ciele dorosłego mężczyzny, podczas gdy - uwielbiany przez tłumy - Joker jawi się jako gwiazda pop. To jego pokochały tłumy. Jego chcą oglądać w telewizji. Za nim mogą podążać w przyszłość. Tak samo Lee kocha to wyobrażenie Jokera, które przekracza granice i punktuje wszystko to, co złe w społeczeństwie.

O ile pierwsza część pokazywała erupcję społeczeństwa i punktowała zgniliznę elit, druga staje się bardziej kameralna, umieszczając w centrum złamanego człowieka, który ponownie próbuje być tym uwielbianym przez tłumy. Amerykański reżyser punktuje fakt, że czyste zło jest bardziej atrakcyjne. Pozbawiony moralnego kompasu Joker wzbudza uwielbienie i zainteresowanie tłumów, a traci na wyrazistości jako pacjent z objawami choroby psychicznej. To ciekawe spojrzenie na fascynacje kultury rozrywkowej zbrodnią czy źródłem zła. Doskonale korespondują z filmem Philipsa cieszące się popularnością true crime. Z podobnego założenia wychodzi Lee, czyli Harley Quinn, która jest psychiatrą, ale Arthur Fleck zupełnie nie interesuje jej jako pacjent. Dla niej Joker jest lustrem, w którym chce się przeglądać, niosąc na ramionach również swój bunt. Szkoda, że jej postać nie została pogłębiona i stanowi tylko dodatek do opowiadanej historii. Staje się ucieleśnieniem fascynacji złem, choć z mglistą motywacją i momentami absurdalnymi zachowaniami.

Jednak to co najważniejsze w tym filmie, to przejmująca kreacja Joaquina Phoenixa. Aktor ponownie zabiera nas do świata złamanego człowieka z bezbronną duszą, które próbuje znaleźć sposób na radzenie sobie z rzeczywistością. Jego wychudzone ciało robi wrażenie. Smutny i pozbawiony blasku wzrok zyskuje światło, kiedy na scenę wkracza Lady Gaga. Oboje świetnie komunikują się przez muzykę, podążając nieco za banałem, że łagodzi ona obyczaje. Słowa ubrane w dźwięki stają się pomostem między rzeczywistością a fantazją. Philips nie tworzy klasycznego musicalu, lecz kolejną platformę do wyrażania myśli i uczuć swojego bohatera. Bywa kolorowo i barwnie w dość ponurym świecie. Pojawiają się ciarki wzruszenia, wyznania miłości i opowieści o przyszłości ubrane w znane kultowe utwory takie jak "That’s life" Franka Sinatry czy "Get Lucky" Judy Garland.

"Joker: Folie à deux" to opowieść o tym, że czyste zło jest bardziej fascynujące niż złamany człowiek. Jokera kochają ludzie, bo niesie w sobie gniew i emocjonujące tezy. Kiedy staje się tylko chorą jednostką, jego działania tracą na atrakcyjności. Nie ma w nich już żadnego politycznego wymiaru, a jedynie mroczne występki splątanego umysłu. Oglądając ten film, trochę inaczej spogląda się na początki Jokera. Sequel jest bardziej kameralny, bez społecznego i politycznego wydźwięku. To historia człowieka, który rozpadł się na kawałki i nie ma już dłużej siły grać kogoś, kim nie jest. Philips zostawia nas z bolesną refleksją, że wielu chciałoby być Jokerem, ale nie każdy może, a duch rewolucji może przerosnąć mistrza.