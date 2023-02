Francuski minister oburzony filmem Marvela. "Stanowczo potępiam"

Przypomnijmy, że "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" trafiła do kin 11 listopada. Film Ryana Cooglera zebrał niezłe recenzje i dobrze poradził sobie w kinach, zarabiając 855 mln dolarów, ale nie był to tak duży sukces komercyjny i artystyczny, gdy porównamy go z poprzednim filmem o Czarnej Panterze z 2018 r. Tamten obraz zgarnął 1,38 mld dolarów wpływów i był pierwszym dziełem superbohaterskim, które otrzymało nominację do Oscara w kategorii najlepszy film.