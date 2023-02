"Ant-Man i Osa: Kwantomania". Fani będą wściekli. Marvel ma ogromny problem

Evangeline Lilly jako Osa to w ogóle nie miała nic do roboty tutaj - jedyne, co widz może zauważyć, to fakt, że zmieniła fryzurę. Z kolei Michael Douglas, jej ekranowy ojciec, przez większość filmu albo dziwuje się nad Wymiarem Kwantowym, albo zachwyca się swoimi mrówkami. Co ciekawe, cameo w filmie ma Bill Murray, ale jest ono całkowicie zbędne, nie dodaje absolutnie niczego do fabuły. Naprawdę, nie widzę sensu w wykorzystywaniu tak dobrych aktorów w ten sposób.