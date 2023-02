Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Nowy rozdział w historii Wakandy już 9 lutego

Kontynuacja "Czarnej Pantery" jest więc niezwykle udanym rozwinięciem dziedzictwa poprzedniego filmu. W doskonały sposób radzącym sobie z zachowaniem ciągłości narracji, przełożeniem akcentu na postacie do tej pory drugoplanowe oraz wprowadzeniem zupełnie nowej postaci ze świata komiksów – Namora. Wszystko z wykorzystaniem typowych dla Marvela, pełnych rozmachu i efektów specjalnych scen walk, przy akompaniamencie znakomitej muzyki napisanej przez Ludwiga Göranssona (zdobywcy Oscara® za muzykę do "Czarnej Pantery"), scenografiach Hanny Beachler (również nagrodzonej Oscarem® za "Czarną Panterę") oraz z kostiumami Ruth E. Carter (kolejnej laureatki Oscara® za swój wkład w "Czarną Panterę"). To sprawia, że "Wakanda w moim sercu" staje się nie tylko opowieścią o umieraniu, czy historią fantastycznego królestwa i wszystkich politycznych problemów, z jakimi może się zmagać, ale jest także rewelacyjnym, wielowymiarowym spektaklem, który chce się oglądać bez końca.