"Gorzko, gorzko!". Klisza na kliszy, ale Polacy pokochali ten film

Tu pora zatrzymać się nad aktorami tego filmu. Rafał Zawierucha ostatnio wybitnie nie ma szczęścia do ról, czego dowodem jest własna kategoria w plebiscycie antynagród Węże. Wszyscy wciąż głowią się, co wydarzyło się z nim po angażu u Tarantino, że tak pokierował swoją karierą i ląduje w coraz to gorszych polskich produkcjach.