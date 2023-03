Węże 2022. Oto najgorsze polskie filmy roku

Jak co roku grono ok. 200 polskich dziennikarzy, krytyków filmowych i innych ekspertów tworzących Popkulturową Akademię Wszystkiego, wskazało najgorsze polskie filmy z 2022 r. nominowane do Węży. Największe szanse na antynagrodę filmową ma Patryk Vega, którego dwa filmy zdobyły w sumie aż 19 nominacji. Zwycięzców poznamy w kwietniu.