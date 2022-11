Była aż tak zła? Polska komedia romantyczna "Gorzko, gorzko!" została wycofana z kin

Dodajmy, że "Listy do M.5" zgromadziły w kinach już ponad 1,1 mln widzów i po miesiącu do dnia premiery w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas minionego weekendu świąteczną komedię romantyczną obejrzało jeszcze 87,5 tys. osób, co wciąż zapewnia pierwsze miejsce na liście kinowych przebojów weekendu.