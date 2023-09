I za co te owacje na stojąco w Wenecji? "Zabójca" Finchera to powtórka z rozrywki

Mężczyzna (Michael Fassbender) niespiesznie wprowadza nas do swojego świata. Zamknięty w małym pokoju w jednym z paryskich budynków z uwagą obserwuje hotel naprzeciwko. To tam w jednym z apartamentów ma pojawić się jego cel. Nie interesuje go, dlaczego ma dokonać zbrodni. Jego oczu skupione są na misji i zapłacie, którą dostanie za wykonanie zadania.