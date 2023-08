Wenecja 2023. Film Holland już oburzył polską prawicę

Na festiwalu z pewnością nie zabraknie kontrowersji. Już sporo dyskutuje się o obecności filmu wspomnianego wyżej Polańskiego, a także nowego dzieła Woody’ego Allena. Ten pierwszy opowie o wyjątkowym Hotelu Pałac, który mieści w Szwajcarii. Co roku zbierają się tam bogaci ludzie, którzy mogą brać udział w wyjątkowym wydarzeniu. Tym razem okazja do świętowania będzie wyjątkowa, gdyż rozpoczyna się nowe milenium. Ekscentryczni goście i ich wymagania na pewno wprowadzą sporo zamieszania. Z kolei "Coup de chance" Allena to opowieść o tym, jaką rolę podarowane szanse i szczęście odgrywają w naszym życiu.