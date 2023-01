"Infinity Pool". Najbardziej szokujący film roku. Orgie i egzekucje to tylko wstęp

Brandon Cronenberg wie doskonale, że bycie synem Davida Cronenberga wiąże się z konkretnym ciężarem. W końcu od początku swojej kariery porównywany jest do sławnego ojca. To akurat dziwić nie może, bo pod kątem stylistycznym jest on mimo wszystko podobny. Dwa pierwsze filmy Brandona, "Zaraźliwi" i "Possessor", kontynuowały przecież obsesję jego ojca na punkcie przekraczania granic ludzkiego ciała i umysłu. W szczególności ten drugi zebrał dobre recenzje, co mogło napawać dumą Davida.