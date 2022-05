Widzowie wychodzili. Nie byli w stanie wytrzymać do końca

Film pełen obrzydliwości spodoba się widzom na świecie? Z pewnością jeszcze będzie o tym głośno. Kontrowersje nakręcają marketingową machinę, ale w przypadku tego twórcy spece od PR-u i tak nie mają za wiele do roboty. W zwiastunie "Crimes of the Future" już na samym początku podkreśla się, że mowa o twórcy słynnej "Muchy" z Jeffem Goldblumem i "Crash". Ta druga produkcja w 1996 r. wywołała niemałe poruszenie na festiwalu w Cannes. Widzowie nie wytrzymywali na seansie przepełnionym scenami wypadków samochodowych i wychodzili z kina. To jednak nie przeszkodziło w Cronenbergowi w zdobyciu Nagrody Specjalnej Jury. Historia się powtórzy?