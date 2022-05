Widzowie wychodzili. David Cronenberg od lat testuje ich wytrzymałość

Ważniejsze jest coś innego. "Crimes of the Future" zebrało bardzo dobre recenzje od większości krytyków, co sprawia, że może być jednym z faworytów do zdobycia Złotej Palmy. Trudno stwierdzić, czy jury pod przewodnictwem Vincenta Lindona odważy się nagrodzić reżysera już od dawna zasłużoną nagrodą. Byłoby to bez wątpienia wspaniałe ukoronowanie niezwykle bogatej kariery Kanadyjczyka. Tym bardziej, że nikt tak jak on nie pokazał, co może dziać się z człowiekiem, gdy zostają przekroczone granice biologii, osobowości i granic społecznych.