"Johnny". Oto najlepszy film według czytelników WP Film. Historia księdza Kaczkowskiego porusza do łez

Aktorzy to jedno, ale "Johnny" to też solidna robota filmowa - Jaroszek wraz z operatorem Michałem Dąbalem zadbali o to, by ich biografia przyciągała uwagę stroną wizualną. Nie dziwi zatem, że właśnie "Johnny" trafił do serc widzów i otrzymał Nagrodę Publiczności na gali Orłów.