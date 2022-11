Widzowie nie zawiedli. To największy polski hit tego roku

Tym samym "Johnny" stał się najpopularniejszym polskim filmem w 2022 roku. Co oznacza, że "Kogel Mogel 4" w końcu opuścił pozycję lidera, którą okupował przez blisko 10 miesięcy. A jak długo "Johnny" pozostanie liderem? Czy uda mu się zachować tytuł największego polskiego przeboju 2022 roku? O tym przekonamy się już w najbliższych dniach, gdyż 4 listopada do kin wkroczyły "Listy do M. 5".