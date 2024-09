Jude Law kontra neonaziści. Dostał 7‑minowe owacje na stojąco

Reżyser Justin Kurzel zaznaczył, że film można połączyć m.in. z wydarzeniami z 6 stycznia 2021 r., kiedy to przed Kapitolem zawisły szubienice, co miało imitować fikcyjny zamach stanu z powieści "The Turner Diaries", uznawanej za pierwszy plan terroryzmu krajowego w USA. "The Order" postrzegany jest jako ostrzeżenie przed podziałami w Ameryce. Jude Law wciela się w agenta Terry'ego Huska, zaś Nicholas Hoult w lidera "The Order", Boba Mathewsa.