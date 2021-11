Katarzyna Klimkiewicz: "Nagabywanie, molestowanie — to jest doświadczenie każdej kobiety"

Myślę, że Stanisław Dygat był trudnym partnerem, ale bardzo kochał Kalinę. Ciekawe jest też to, że żyli w otwartym związku. Kalina miała wielki temperament, miała mnóstwo kochanków. Pracując nad filmem, zastanawiałam się, jak to się stało, że Stanisław, który był męski i miał autorytet, to zaakceptował. Trudno mi było zrozumieć, dlaczego on się na to godzi, jak zachowuje szacunek do siebie i poczucie własnej godności, godząc się na to, by kochanek jego żony mieszkał u niego w domu. Podejrzewam, że to nie było dla niego łatwe, ale ona dawała mu tyle, że to małżeństwo było dla niego grą wartą świeczki. A dla Kaliny on był bardzo ważnym partnerem i zawsze wygrywał z jej kochankami, zawsze do niego wracała.