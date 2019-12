Kevin – nowa świecka tradycja. Gromadzi przed telewizorami 4,5 mln Polaków

Wieczerza wigilijna, choinka, prezenty, kolędowanie, ”Kevin sam w domu”, pasterka. Dla wielu z nas właśnie z tych elementów składa się bożonarodzeniowa tradycja. Obecność w tym gronie amerykańskiej komedii wcale nie jest żartem.

W pewnym momencie przyzwyczailiśmy się jednak do tego faktu, a po upływie kolejnych kilku lat możemy wręcz stwierdzić, że hollywoodzka produkcja stała dla wielu Polaków jednym z obowiązkowych elementów bożonarodzeniowych świąt. Stała się – cytując Stanisława Bareję – nową świecką tradycją.

Miliony widzów co roku

Liczby mówią same za siebie. Od wielu lat ”Kevin sam w domu” jest najpopularniejszym programem nadawanym w polskich stacjach telewizyjnych w okresie od 24 do 26 grudnia. Przed rokiem w wigilijny wieczór zgromadził przed telewizorami ponad 4,5 mln osób.

Dla porównania wicelider ”Rolnik szuka żony” zebrał niespełna 3,3 mln widzów, natomiast drugi najchętniej oglądany film bożonarodzeniowych świąt jedynie 2,3 mln osób. Co więcej, popularność ”Kevina” w polskich domach wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie. Przed rokiem hollywoodzka komedia osiągnęła najwyższą oglądalność od grudnia 2004 r.

Przypomnijmy, że ”Kevin sam w domu” emitowany jest przez telewizję Polsat nieprzerwanie od 1997 r. (do kin film trafił w 1990 r.). Familijna produkcja towarzyszy więc nam już od ponad dwudziestu lat. Przez ten czas tylko raz Polsat nie planował emisji filmu. W 2010 r. ”Kevin” wypadł ze świątecznej ramówki, jednak głos miłośników ”nowej świeckiej tradycji” był tak donośny, że stacja cofnęła decyzję i wyemitowała film. Dzisiaj nikomu już chyba przez głowę nie przejdzie pomysł, aby ruszyć z ramówki ”Kevina”. Nie tylko z powodu tradycji. Reklamy emitowane przy tym filmie są zdecydowanie najdroższe spośród wszystkich propozycji Polsatu w grudniu.

”Kevin sam w domu”, podobnie, jak na przykład ”Gwiezdne wojny” , należy do tych wielkich kinowych przebojów, które powstały na przekór kierownictwu wielkiej wytwórni. W przypadku filmu Chrisa Columbusa studiem, które, ze względu na zbyt wysokie koszty, zamknęło projekt był Warner Bros. Dodajmy, że planowany budżet filmu wynosił 14,5 mln dol. i nie sięgał nawet połowy budżetu przeciętnej hollywoodzkiej produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych. Na szczęście projektem zainteresowała się wytwórnia 20th Century Fox (ta sama, która jako jedyna uwierzyła w wizję George’a Lucasa), co po kilkunastu miesiącach przyniosło efekt w postaci 477 mln dol. wpływów ze sprzedaży biletów na całym świecie i tytuł największego przeboju 1990 r.

O samym filmie nie ma sensu pisać. Większość z nas zna go na pamięć. Warto natomiast wspomnieć o kilku ciekawostkach z nim związanych. Duże wrażenie na widzach robił wspaniały dom Kevina. Jednak budynek, który nam się z nim kojarzy został wykorzystany tylko do ujęć w plenerze. Wszystkie pokoje, przestronna kuchnia, schody zostały zbudowane w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły. Natomiast piwnica domu powstała na dnie szkolnego basenu. Było to związane z faktem, że w jednej z ostatnich scen filmu miała być ona zalana przez wodę.