Klęska w kinach. "Śmierć na Nilu" - melodramat zamiast dobrego kryminału

"Śmierć na Nilu" oraz "Morderstwo w Orient Expressie" to najgłośniejsze powieści Agathy Christie. Zapewne dlatego, że zostały zekranizowane. "Śmierć na Nilu" po raz pierwszy trafiła do kin w 1978 r. Film z Peterem Ustinovem w głównej roli stał się dużym przebojem. Zdobył Oscara za najlepsze kostiumy, został nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy film zagraniczny (był bowiem brytyjską produkcją), trzech aktorów wyróżniono nominacją do nagrody BAFTA. W 2004 r. miała premierę równie udana telewizyjna adaptacja "Śmierci na Nilu", której gwiazdą był oczywiście David Suchet. Co ciekawe, film nakręcono w Egipcie, na tym samym statku (PS Sudan), na którym powstała wersja z 1978 r.