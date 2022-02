"Śmierć na Nilu". Nie mogli go wyciąć z filmu. "Kanibal" Armie Hammer zagrał siebie

"Śmierć na Nilu" to druga adaptacja przygód słynnego detektywa Herkulesa Poirota wyreżyserowana przez Kennetha Branagha. Choć poprzednia, "Morderstwo w Orient Expressie" z 2017 r., całkiem dobrze poradziła sobie w kinach, to jednak nie można było powiedzieć, że była dobrym kinem. Choć wizualnie prezentowała się dobrze, to ewidentnie brakowało jej dynamiki, suspensu i klimatu – Branagh nieszczególnie wiedział, jak pokazać historię Agathy Christie, by przemówiła do współczesnego widza, wychowanego na mrocznych skandynawskich kryminałach.