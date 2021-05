Życie to nie film. Pokojowe przesłanie gwiazdy rozpętało internetową wojnę.

Hollywoodzka aktorka Gal Gadot, znana również jako Wonder Woman, opublikowała na Twitterze wpis, który nawiązywał do konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. W zamyśle miało to być pokojowe przesłanie do świata. Aktorka nie wzięła jednak pod uwagę faktu, że z racji swego pochodzenia nie jest uważana za osobę bezstronną.